Сахиль Бабаев: 200 волонтеров были обеспечены работой в центрах DOST

Открывая заседание вступительным словом, министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев предоставил подробную информацию о деятельности «Волонтеров DOST». Он отметил, что за три года в организацию поступило более 60 тысяч обращений.

В мероприятии приняли участие министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев, председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев, начальник Государственной миграционной службы Азербайджана Вусал Гусейнов, заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев, председатель Союза волонтерских организаций Азербайджана Юсиф Велиев, председатель правления Агентства DOST Фарид Мамедов и другие лица.

Сегодня в Центре инклюзивного развития и творчества DOST состоялся форум на тему «Волонтерство в социальной сфере», посвященный трехлетию программы «Könüllü DOST». Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе Минтруда Азербайджана.

«200 из обратившихся в настоящее время обеспечены работой в центрах DOST. По мере роста числа центров DOST все больше волонтеров будет обеспечиваться работой», - сказал министр.

Председатель Госагентства по обслуживанию граждан и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев отметил, что волонтерство стало составной частью социальной политики государства.

«В деятельности Службы ASAN приняли участие более 30 тысяч волонтеров. Более 3 тысяч из них обеспечены работой», - подчеркнул У.Мехтиев.

Министр образования Эмин Амруллаев отметил, что в 1990-х годах тоже был волонтером.

«Быть волонтером - это почетная деятельность. В то время волонтерство еще не было так широко распространено. И очень радует, что сейчас волонтеры ведут деятельность почти в каждом государственном учреждении, в том числе в нашем министерстве. Я высоко ценю их работу», - сказал министр образования.

Заместитель министра молодежи и спорта Фархад Гаджиев подчеркнул большое значение, придаваемое министерством волонтерскому движению: «Я тоже был волонтером. Позже начал работать в министерстве. Азербайджан стал страной очень больших возможностей. Сегодня у молодежи есть большие возможности».