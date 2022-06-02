Министр Теймур Мусаев встретился с руководителями ведущих вузов Турции

В пресс-службе министерства сообщили, что сначала Теймур Мусаев встретился с ректором университета Хаджеттепе Мехметом Джахитом Гюраном. Министр здравоохранения выразил удовлетворение наличием взаимовыгодных отношений между странами во всех сферах, в том числе и в здравоохранении. По его словам, на протяжении многих лет ведется эффективная работа по укреплению этого сотрудничества.

В свою очередь, Мехмет Джахит Гюран подчеркнул тесные связи между Азербайджаном и Турцией в сфере здравоохранения, отметив, что для участия двух стран в программах обмена опытом и обучения специалистов и врачей были организованы взаимные визиты.

Затем Теймур Мусаев встретился с ректором Университета Гази Мусой Йылдызом. Министр напомнил, что между Азербайджанским медицинским университетом, одним из старейших вузов страны, и около 20 престижными вузами Турции подписан меморандум о взаимопонимании, в этом направлении осуществляется эффективное сотрудничество.

Муса Йылдыз сообщил, что специалисты его университета регулярно участвуют в тренингах, международных научных конференциях и вебинарах, организуемых в Азербайджанском медицинском университете.