Министр Теймур Мусаев встретился с руководителями ведущих вузов Турции
В Министерстве здравоохранения Азербайджана состоялись встречи министра Теймура Мусаева с руководителями ведущих вузов Турции.
В пресс-службе министерства сообщили, что сначала Теймур Мусаев встретился с ректором университета Хаджеттепе Мехметом Джахитом Гюраном. Министр здравоохранения выразил удовлетворение наличием взаимовыгодных отношений между странами во всех сферах, в том числе и в здравоохранении. По его словам, на протяжении многих лет ведется эффективная работа по укреплению этого сотрудничества.
В свою очередь, Мехмет Джахит Гюран подчеркнул тесные связи между Азербайджаном и Турцией в сфере здравоохранения, отметив, что для участия двух стран в программах обмена опытом и обучения специалистов и врачей были организованы взаимные визиты.
Затем Теймур Мусаев встретился с ректором Университета Гази Мусой Йылдызом. Министр напомнил, что между Азербайджанским медицинским университетом, одним из старейших вузов страны, и около 20 престижными вузами Турции подписан меморандум о взаимопонимании, в этом направлении осуществляется эффективное сотрудничество.
Муса Йылдыз сообщил, что специалисты его университета регулярно участвуют в тренингах, международных научных конференциях и вебинарах, организуемых в Азербайджанском медицинском университете.
Министр здравоохранения также встретился с основателем Башкентского университета Мехметом Хабералом. Теймур Мусаев отметил, что созданы возможности для взаимодействия в сфере медицинского образования, в том числе для обмена современной методической и научно-практической информацией в сфере непрерывного профессионального образования медицинских работников.
Подчеркнув, что братство Азербайджана и Турции вечно, Мехмет Хаберал сказал, что этот союз будет и дальше укрепляться в сфере образования и здравоохранения.
В ходе встреч, прошедших в условиях взаимопонимания, была подчеркнута важность эффективной работы по укреплению отношений между странами в области здравоохранения.