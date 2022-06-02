Африканцы просят снять антироссийские санкции

Президент Сенегала и председатель Африканского союза Маки Саль считает необходимым снять антироссийские санкции в сфере международных поставок зерна и удобрений. Об этом он заявил в пятницу в Сочи после переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

"Санкции против России усугубили ситуацию с поставками зерновых и удобрений в страны Африки. У нас нет к ним доступа. И это влечет за собой последствия с точки зрения продовольственной безопасности континента", - сказал Саль, добавив, что его страна "выступает за вывод зерновых и удобрений из-под действия антироссийских санкций", передает ТАСС.

Сенегал возлагает большие надежды на сотрудничество стран Африки с Россией. "Россия, действительно, сыграла огромную роль в становлении независимости африканского континента. ...Именно во имя этой дружбы я в том числе нахожусь здесь. Мы возлагаем большие надежды на наше сотрудничество, в том числе двустороннее сотрудничество России и африканского континента, но мы также здесь и для того, чтобы поговорить о кризисе [в связи с ситуацией вокруг Украины] и его последствиях", - сказал Саль.