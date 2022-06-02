Журналистов Reuters ранили под Северодонецком

Журналисты Reuters и RT попали под обстрел на въезде в Северодонецк, сообщил корреспондент RT Игорь Жданов в Telegram. По его словам, обе группы двигались на гражданских автомобилях, обстрел, по его словам, вели прицельно, корректируя траекторию с беспилотника.

«Попали под артобстрел на въезде в Северодонецк. Один из снарядов прилетел точно в автомобиль сопровождения в 5–10 м перед нами, в котором в том числе ехала съемочная группа Reuters из двух человек. Сначала вообще показалось, что они наехали на мину: машина перевернулась на бок и загорелась. Водитель сопровождения погиб на месте, журналисты в госпитале», — сообщил Жданов.