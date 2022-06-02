Экс-главе Джалилабада грозит 13 лет тюрьмы

В Ленкоранском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Джалилабадского района Намика Зейналова, обвиняемого в растрате и служебном подлоге.

Как сообщает haqqin.az, сегодня на заседании выступил прокурор, который потребовал признать Н.Зейналова виновным по предъявленному ему обвинению и приговорить к 13 годам лишения свободы.

Адвокаты обвиняемого попросили предоставить им время для подготовки к защитительной речи.

Судебный процесс продолжится 10 июня.

Отметим, что Н.Зейналову предъявлены обвинения по статьям 179.2.2 (присвоение и растрата, совершенные неоднократно), 179.2.3 (присвоение и растрата, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), 179.2.4. (присвоение и растрата, совершенные с причинением значительного ущерба), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями), 311.3.3 (получение взятки в крупном размере), 311.3.2 (повторное получение взятки), 313 (служебный подлог) УК Азербайджана. Распоряжением президента Ильхама Алиева Н.Зейналов был освобожден от должности главы Исполнительной власти Джалилабадского района.