«Между Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт»
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, по его данным, между президентом Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт.
"Польша - вы видите - и туда, и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik.
По его словам, это вызвано тем, что украинские военные поняли, что не смогут больше воевать. "Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику", - сказал Лукашенко.
По его словам, договоренности Зеленского с польскими властями также вызвали недовольство «националистических сил» в Украине. "Они увидели, что он полякам предоставил статус. А это ведет к чему? Оттяпать запад (Украины). Поэтому у них начинается это противостояние между президентом и военными. И я уверен, украинские военные снесут голову любому. Я не говорю там нацики, не нацики... Военные Украины снесут голову любому, особенно нацики, как некоторые их называют, которые хотят иметь "самостийную, вольную Украину". Они не хотят, чтобы там были не только русские, белорусы, но и поляки. И они снесут головы всем, кто сегодня хочет расчленить Украину. Нам это не нужно. Я давно об этом сказал. Смотрите, сбывается. Я ж тогда сказал: еще к нам и россиянам обратятся, чтобы мы защитили эту Украину", - сказал Лукашенко.