«Между Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт»

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что, по его данным, между президентом Владимиром Зеленским и украинскими военными начинается серьезный конфликт.

"Польша - вы видите - и туда, и сюда: и примем беженцев, и не примем, и деньги дайте, и через нас деньги в Украину. Уже договорились до того, что западную Украину готовы оттяпать. Оттяпать не получится. Уже в Украине, по моим данным, между Зеленским и украинскими военными начинается серьезное противостояние и конфликт", - сказал Лукашенко. Его слова приводит агентство Sputnik.

По его словам, это вызвано тем, что украинские военные поняли, что не смогут больше воевать. "Военные, как никто, понимают, что такое конфликт с Россией. Там гибнут ребята военные. Они видят, на что способны и сколько могут воевать. А воевать дальше не смогут. Вы видите, Россия поменяла тактику", - сказал Лукашенко.