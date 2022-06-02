Армянская оппозиция: Пашинян установил светошумовые гранаты вокруг здания парламента
«Во дворе парламента Армении установлены светошумовые гранаты, а здание оцеплено сотрудниками полиции». Об этом заявил оппозиционный армянский депутат от фракции «Айастан» Гегам Манукян, передает «Спутник».
По словам депутата, двор Национального собрания Армении – то самое место, которое после «бархатной революции» Никол Пашинян объявил открытым для рядовых граждан.
По его словам, оппозиция намерена принять участие в сегодняшнем заседании парламента, в повестку которого включен проект заявления относительно мирных переговорных процессов с Азербайджаном и Турцией.