Первый официальный дилерский магазин Azercell в Зангилане

16:57

Компания Azercell Telecom, один из ведущих участников в региональных инфраструктурных проектах, реализуемых в рамках Государственной программы, заложенной президентом Азербайджанской Республики, делает еще один важный шаг в этом направлении. В соответствии со стратегической целью «Упрощаем доступ, расширяем возможности» лидирующий оператор мобильной связи открывает свой первый официальный дилерский магазин в селе Агалы Зангиланского района.

Отрадно, что открытие первого официального пункта продаж и обслуживания на освобожденных исторических территориях Азербайджана совпало с запуском проекта «Умное село» (Smart Village) в Зангилане, который с прошлого года интенсивно реализуется при непосредственном участии президента Ильхама Алиева. Магазин, открытый Azercell в этом регионе, обеспечен всеми необходимыми условиями и новейшим оборудованием для предоставления абонентам высококачественных услуг. В магазине будут работать профессиональные специалисты по продажам, которые помогут покупателям изучить, сравнить и выбрать нужный продукт.

Большинство абонентских операций, осуществляемых в других центрах обслуживания клиентов компании, доступны и в дилерском магазине, расположенном в селе Агалы. Так же, как и в дилерских магазинах Баку и других регионов, абоненты могут приобрести ряд новых устройств для повседневного использования (MiFi, USB-модем и др.), различные аксессуары, мобильные телефоны в кредит и за наличный расчет.