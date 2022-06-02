Азербайджан в гостях у Казахстана в Лиге наций Стартовые составы
Сегодня в 18:00 по бакинскому времени на стадионе «Астана-Арена» в Нур-Султане начнется матч 1-го тура футбольной Лиги наций между сборными Казахстана и Азербайджана.
Стартовые составы команд уже известны:
Казахстан - Игорь Шацкий, Багдат Каиров, Йелдос Ахметов, Александр Марочкин, Нуралы Алип, Ян Вороговский, Бауржан Байтана, Асхат Тагыберген, Аслан Дарабаев, Эльхан Астанов, Абат Аймбетов.
Азербайджан - Шахруддин Магомедалиев, Ходжат Хагверди, Максим Медведев, Бадави Гусейнов, Бахлул Мустафазаде, Эмин Махмудов, Эдди Исрафилов, Азер Салахлы, Алексей Исаев, Ренат Дадашов, Махир Эмрели.
Судить матч будет бригада арбитров из Венгрии во главе с Иштваном Вадом.
Азербайджан и Казахстан выступают в группе 3 лиги «С». В одной группе с ними национальные команды Словакии и Беларуси. Победитель по итогам двухкругового турнира получит право в следующем цикле выступать в лиге «B». А команда, занявшая 4-е место, будет бороться за то, чтобы не вылететь в лигу «D».