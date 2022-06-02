Мировые цены на хлопок бьют рекорды. Одежда из него может стать роскошью

Хлопок тоже скоро станет роскошью. Как пишет Reuters, мировые цены на этот материал создали проблему всей цепочке поставок: от фабрик в Азии до ретейлеров.

Стоимость индийского хлопка выросла почти вдвое - сбор урожая в стране был сорван из-за очень дождливой весны. В среднем, по данным агентства, мировые цены подскочили на 70%.

Как заявили в руководстве компании Sterling Group - поставщика масс-маркетов H&M и Gap - фабрики работают на износ, но едва ли получают прибыль. А представители рынка одежды рассказали Reuters, что на азиатских фабриках стали подмешивать в ткань полиэстер.