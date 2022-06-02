Супруга и дети Пескова попали под санкции Евросоюза

Европейский союз опубликовал в официальном журнале шестой пакет санкций против России. В новый санкционный список вошли супруга, сын и дочь пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, следует из публикации.

В документе говорится, что Татьяна Навка является совладельцем компаний и активов, находящихся в том числе в Крыму. По мнению ЕС, таким образом она "поддерживает действия, которые направлены на подрыв или угрозу территориальной целостности, суверенитета и независимости Украины".

В санкционном списке значатся также Елизавета Пескова и Николай Песков.