SOCAR: Азербайджан никогда не использовал газовый вопрос для политического давления

«Азербайджан никогда не использовал газовый вопрос как инструмент политического или военного давления». Об этом, выступая на Бакинском энергетическом форуме, заявил вице-президент SOCAR по инвестициям и маркетингу Эльшад Насиров.

По его словам, открытие «Южного газового коридора» позволило усилить роль Азербайджана как страны-экспортера природного газа на энергетическом рынке.

«В настоящее время планируется увеличить его пропускную способность, а также увеличить добычу газа в стране. Кроме того, растет интерес других стран к покупке газа по этому коридору», - сказал Насиров.