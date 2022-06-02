В Москве уже заговорили о защите христиан
Западные страны не решают существующую проблему с гонениями на христиан, но РФ должна всеми имеющимися возможностями защищать их права. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, посвященном 140-летию Императорского православного палестинского общества (ИППО), пишет ТАСС.
"Это общество изначально создавалось для обеспечения интересов нашей страны на Святой земле, и проект защиты христиан, которые подвергаются гонениям, бегут оттуда из-за разгула экстремизма, терроризма в результате спровоцированной США и их сателлитами так называемой "арабской весны" в 2011 году, очень важен. Но задача по защите христиан, в особенности православных, актуальна не только для Ближнего Востока и Севера Африка, но и для Европы", - сказал он. Однако, как подчеркнул министр, Запад не выполняет эту задачу.
В качестве примера он напомнил, что в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) в 2014 году была принята декларация о недопустимости антисемитизма, тогда же было согласовано, что через год будет принята декларация и о том, что исламофобия и христианофобия также являются неприемлемыми явлениями. "Но когда пришло время выполнять свои обещания, наши западные страны, как они неоднократно поступали со своими обещаниями, отказались принимать декларацию по пресечению исламофобии и христианофобии", - сказал Лавров. "Вот уже с тех пор, с 2014 года, заматывают выполнение этих обязательств", - отметил он.
Такая позиция Запада, как подчеркнул глава МИД РФ, не означает, что Россия должна доверять решение подобных задач исключительно ОБСЕ. "Мы должны всеми имеющимися у нас возможностями защищать права христиан, права православных", - заключил глава российского внешнеполитического ведомства.
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