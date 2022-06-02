В Москве уже заговорили о защите христиан

Западные страны не решают существующую проблему с гонениями на христиан, но РФ должна всеми имеющимися возможностями защищать их права. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров на торжественном заседании в Доме русского зарубежья имени Александра Солженицына, посвященном 140-летию Императорского православного палестинского общества (ИППО), пишет ТАСС.

"Это общество изначально создавалось для обеспечения интересов нашей страны на Святой земле, и проект защиты христиан, которые подвергаются гонениям, бегут оттуда из-за разгула экстремизма, терроризма в результате спровоцированной США и их сателлитами так называемой "арабской весны" в 2011 году, очень важен. Но задача по защите христиан, в особенности православных, актуальна не только для Ближнего Востока и Севера Африка, но и для Европы", - сказал он. Однако, как подчеркнул министр, Запад не выполняет эту задачу.