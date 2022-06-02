Пшеница в обмен на товары: Египет договаривается с Индией

Египет обсуждает с Индией поставки пшеницы в обмен на товары, сообщает Bloomberg со ссылкой на министра снабжения и внутренней торговли Египта Али аль-Мусельхи.

По словам аль-Мусельхи, Каир рассчитывает достичь соглашения с Нью-Дели об импорте 500 тысяч тонн индийской пшеницы в обмен на промышленные товары, среди которых основное внимание уделяется минеральным удобрениям. Издание отмечает, что министр встречался в среду с послом Индии в Каире для обсуждения перспектив подобного соглашения.

В середине мая Индия запретила экспорт пшеницы в целях контроля роста внутренних цен.