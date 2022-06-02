ВСУ отбросили россиян от двух населенных пунктов вблизи Северодонецка

Украинские военные продолжают держать оборону на Северодонецком направлении. ВСУ заставили россиян отойти от двух населенных пунктов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг спикера Министерства обороны Александра Мотузяника.

По его словам, украинские защитники остановили попытку россиян захватить Метелкино и Белогоровку, отбросив противника назад.

Ситуация в Северодонецке до сих пор напряженная. Российские войска при поддержке авиации штурмуют жилые кварталы центральной части города.

На Бахмутском направлении ВСУ предотвращают попытки российских солдат оттеснить украинские войска с занимаемых позиций и создать условия для дальнейшего наступления.