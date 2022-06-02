Как сообщает haqqin.az, отвечая на вопросы прокурора, бывший глава Имишли сообщил, что документы, которые направлялись в Исполнительную власть, рассматривались юридическим отделом и подписывались при отсутствии нарушений закона: «Рассматривались обращения предпринимателей. Для создания новых рабочих мест были приглашены предприниматели из зарубежных стран, с ними велась работа на законных основаниях».

Прокурор попросил Гаджиева прояснить вопрос предоставления посторонним лицам жилья в домах, построенных для малообеспеченных семей. Отвечая на вопросы о социальном жилье, Гаджиев сказал, что после возведения здания была создана специальная комиссия, которая занималась всеми вопросами. И подчеркнул, что лично он не слышал о фактах мошенничества в этом процессе.

Гособвинитель поинтересовался у бывшего главы района о роли Исполнительной власти в заключении трудового договора между Центром DOST и гражданами. Гаджиев сообщил, что этой работой занимался экономический отдел Исполнительной власти.

Гаджиев также опроверг обвинения в обнаружении зарплатных карт в его кабинете, в присваивании средств, выделенных малоимущим гражданам и на благоустройство района, а также в получении «откатов» при проведении строительных работ.

Экс-глава района сообщил суду, что поддерживал только официальные отношения с сотрудниками Исполнительной власти, председателями сельских и городских муниципалитетов и не общался с ними неформально: «Многих глав муниципалитетов я не знаю. У меня не было с ними личных контактов. Никто из них не платил мне».

На вопрос прокурора, как предоставлялась социальная помощь, бывший глава Исполнительной власти сказал, что совместно с городскими и сельскими отделами Исполнительной власти, и его указаний на этот счет не было.

Прокурор:

- Обращались ли к вам граждане, которые не смогли получить полную социальную помощь?

Гаджиев:

-Нет. Таких случаев не было.

Позже были оглашены показания гражданина Турции, работавшего парикмахером в Баку. В своих показаниях следствию он сообщил, что Гаджиев был его клиентом, во время введенного карантинного режима, когда были закрыты дороги в регионы, по указанию экс-главы его отвезли в район.

В ходе заседания Вильям Гаджиев отрекся от своих показаний, данных во время следствия, утверждая, что в то время находился в состоянии аффекта, что это не его почерк, не он писал, что ему сказали поставить подпись, вот он и поставил, позже якобы он дал следствию новые показания.

В ходе судебного разбирательства законный представитель Центра DOST подал гражданский иск на 274 894 маната и потребовал возмещения убытков. Суд принял гражданский иск. Кюрдамирское районное управление культуры также потребовало компенсации в размере 31 тысячи манатов.

Позже было оглашено экспертное заключение по статье 228 (незаконное хранение оружия) УК. Выяснилось, что в ходе операции, проведенной следственными органами, в доме Гаджиева было обнаружено и изъято 6 боевых охотничьих ружей и 65 патронов. Гаджиев в ответ заявил, что оружие хранил легально, а патроны к ним купил в магазине в Гяндже: «Я член Союза охотников. Здесь нет ничего противозаконного. Все оружие было приобретено на законных основаниях для охоты».

Судебный процесс продолжится 6 июня.