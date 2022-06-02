Арестованный Гаджиев: Не знаю, не слышал, не мой почерк, оружие легальное haqqin.az из зала суда
В Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по уголовному делу бывшего главы Исполнительной власти Имишлинского района Вильяма Гаджиева.
Как сообщает haqqin.az, отвечая на вопросы прокурора, бывший глава Имишли сообщил, что документы, которые направлялись в Исполнительную власть, рассматривались юридическим отделом и подписывались при отсутствии нарушений закона: «Рассматривались обращения предпринимателей. Для создания новых рабочих мест были приглашены предприниматели из зарубежных стран, с ними велась работа на законных основаниях».
Прокурор попросил Гаджиева прояснить вопрос предоставления посторонним лицам жилья в домах, построенных для малообеспеченных семей. Отвечая на вопросы о социальном жилье, Гаджиев сказал, что после возведения здания была создана специальная комиссия, которая занималась всеми вопросами. И подчеркнул, что лично он не слышал о фактах мошенничества в этом процессе.
Гособвинитель поинтересовался у бывшего главы района о роли Исполнительной власти в заключении трудового договора между Центром DOST и гражданами. Гаджиев сообщил, что этой работой занимался экономический отдел Исполнительной власти.
Гаджиев также опроверг обвинения в обнаружении зарплатных карт в его кабинете, в присваивании средств, выделенных малоимущим гражданам и на благоустройство района, а также в получении «откатов» при проведении строительных работ.
Экс-глава района сообщил суду, что поддерживал только официальные отношения с сотрудниками Исполнительной власти, председателями сельских и городских муниципалитетов и не общался с ними неформально: «Многих глав муниципалитетов я не знаю. У меня не было с ними личных контактов. Никто из них не платил мне».
На вопрос прокурора, как предоставлялась социальная помощь, бывший глава Исполнительной власти сказал, что совместно с городскими и сельскими отделами Исполнительной власти, и его указаний на этот счет не было.
Прокурор:
- Обращались ли к вам граждане, которые не смогли получить полную социальную помощь?
Гаджиев:
-Нет. Таких случаев не было.
Позже были оглашены показания гражданина Турции, работавшего парикмахером в Баку. В своих показаниях следствию он сообщил, что Гаджиев был его клиентом, во время введенного карантинного режима, когда были закрыты дороги в регионы, по указанию экс-главы его отвезли в район.
В ходе заседания Вильям Гаджиев отрекся от своих показаний, данных во время следствия, утверждая, что в то время находился в состоянии аффекта, что это не его почерк, не он писал, что ему сказали поставить подпись, вот он и поставил, позже якобы он дал следствию новые показания.
В ходе судебного разбирательства законный представитель Центра DOST подал гражданский иск на 274 894 маната и потребовал возмещения убытков. Суд принял гражданский иск. Кюрдамирское районное управление культуры также потребовало компенсации в размере 31 тысячи манатов.
Позже было оглашено экспертное заключение по статье 228 (незаконное хранение оружия) УК. Выяснилось, что в ходе операции, проведенной следственными органами, в доме Гаджиева было обнаружено и изъято 6 боевых охотничьих ружей и 65 патронов. Гаджиев в ответ заявил, что оружие хранил легально, а патроны к ним купил в магазине в Гяндже: «Я член Союза охотников. Здесь нет ничего противозаконного. Все оружие было приобретено на законных основаниях для охоты».
Судебный процесс продолжится 6 июня.