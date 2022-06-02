Инара Рафикгызы, судебный репортер 17:55

Еще несколько потерпевших дали показания на слушаниях в Бакинском военном суде по уголовному делу банды генерал-полковника Эльдара Махмудова и генерал-майора Мовлама Шихалиева, а также трех сотрудников спецслужб - Вюсала Алекперова, Ясина Мамедова и Сахиба Алекперова. Один из потерпевших, бизнесмен Джавидан Гаджиев, возглавлявший компанию Inter Alliance, был арестован сотрудниками МНБ в связи с «делом Texnikabank» и обвинен в хищении из банка 18 миллионов манатов. По этому обвинению бизнесмена приговорили к 10 годам лишения свободы. Впоследствии срок сократили до шести лет. В суде Джавидан Гаджиев заявил, что никакого преступления не совершал, а всего лишь взял кредит в банке, который вовремя погасил.

Компания Гаджиева занималась импортом цемента и цементного сырья из Турции и других стран. В ноябре 2008 года он начал работать с Рауфом Керимовым, а еще через месяц бизнесмены взяли в «Texnikabank» долгосрочный кредит в размере 30 миллионов манатов для развития своего бизнеса, в который входил также отель «Баку», принадлежавший Рауфу Керимову. В середине марта 2012 года, вскоре после того, как МНБ арестовало главу «Texnikabank» Этибара Алиева, Сахиб Алекперов вызвал в здание МНБ Рауфа Керимова. Узнав, что его деловой партнер задержан, Гаджиев вернулся в Азербайджан из Турции, после чего Сахиб Алекперов вызвал в МНБ и его. Каждый день в течение двух-трех месяцев Гаджиева вызывали в МНБ, часами заставляли ждать в коридоре, а потом допрашивали. Ежедневно Алекперов расспрашивал Гаджиева и его делового партнера, как и через кого они брали кредит и на что тратили. После серии допросов Алекперов потребовал от предпринимателей миллион манатов.

«Он говорил нам, мол, заплатите по 500 тысяч манатов и идите на все четыре стороны, - отметил в своих показаниях потерпевший. – Но мы отказывались платить, потому что никаких преступлений не совершали! Несколько раз нас приводили в кабинет Тахсина Агаева. Тот тоже вымогал у нас деньги. Сейчас он притворяется больным, якобы, по состоянию здоровья не может явиться на заседание. А в МНБ он вел себя как капризный ребенок, разговаривал с нами нагло и высокомерно…» По словам Гаджиева, Тахсин Агаев позвонил как-то раз из своего кабинета Мовламу Шихалиеву и сказал: «Они еще не нашли требуемую сумму». После этого разговора следователи усилили давление, в результате предприниматели сдались. «На одном из допросов Тахсин Агаев отвел Рауфа в кабинет Мовлама Шихалиева, - рассказал Гаджиев. - Разговор длился минут пятнадцать. Рауф вернулся и сказал мне: «Если не заплатим, все будет очень и очень плохо». Поэтому мы были вынуждены согласиться. Сказали Алекперову, что нам нужно время, чтобы достать деньги. Тот согласился. В конце 2012 года Рауф получил кредит в United Credit Bank и Atrabank в размере 500 тысяч манатов, чтобы заплатить «выкуп» бандитам из МНБ». Гаджиев тоже взял в кредит в Atabank 200 тысяч манатов, а также продал свой автомобиль и другое имущество, чтобы набрать требуемую сумму. Деньги передавали частями перед поликлиникой МНБ. В 2014 году, в ходе расследования «дела Texnikabank», Керимова и Гаджиева вызывали в суд, где выяснилось, что никакой документации в отношении них не велось вообще. Однако Алекперов месяцами допрашивал предпринимателей в МНБ и заставлял подписывать документы.