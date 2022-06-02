Финляндия отказалась от российской электроэнергии
Финская государственная электросетевая компания Fortum отключилась от российской трансгосударственной линии электропередачи (ЛЭП) Иматра—Светогорск. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на внутреннюю рассылку Fortum.
«Межсистемная ЛЭП между Иматрой и Светогорском отключена на неопределенный срок в связи с прекращением поставок (из РФ)», — пишет Bloomberg.
Ранее дочерняя структура российской генерирующей компании «Интер РАО» — RAO Nordic Oy — заявила, что с 14 мая поставки электроэнергии из России в Финляндию прекратятся из-за неоплаты со стороны Финляндии.