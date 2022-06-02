Конкурс накануне Международного дня велосипеда

Основная цель конкурса под названием "Сохраните баланс жизни, катаясь на велосипеде!" является популяризация велоспорта в стране, особенно среди молодежи, воспитание детей в здоровом духе, а также повышение мотивации спортсменов-велосипедистов к победам на международных соревнованиях.

Федерация велосипедного спорта Азербайджана объявляет конкурс рисунков на 3 июня - Международный день велосипеда.

Условия конкурса:

Каждый автор может представить на конкурс только одну работу;

Работы должны быть оригинальными;

Техники рисования не ограничены;

Размер рисунка не должен превышать одного метра.

Имя, фамилия и отчество автора, контактный телефон и адрес электронной почты должны быть напечатаны на этикетке в левом верхнем углу на обороте картины.

Работы, не соответствующие условиям конкурса, не принимаются комиссией.

Выбор победителей и призы.

Представленные на конкурс рисунки будут оцениваться по разнообразию идей, креативности и техническим критериям.

Обладатель первого места получит почетный диплом и денежный приз в размере 3000 манатов.

Обладатель второго места получил почетный диплом и денежную премию в размере 2000 манатов.

Обладатель третьего места получит почетный диплом и денежный приз в размере 1000 манатов.

Работы принимаются на конкурс с 3 июня по 30 сентября 2022 года - напрямую или по почте по следующему адресу:

AZ1102, Азербайджан, Баку, Насиминский район, улица Ровшана Джафарова, 10

За дополнительной информацией обращайтесь к представителю Федерации велосипедного спорта Азербайджана Нигяр Мовсумовой.