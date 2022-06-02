Эльнур Мамедов, отдел экономики 18:33

Вторжение России в Украину ставит мир на грань массового голода, который «убьет миллионы людей». Об этом две недели назад в ходе виртуального брифинга, организованного Госдепартаментом США, предупредила Синди Маккейн, глава миссии США в Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединённых Наций (ФАО), свалившая всю вину на Россию. По словам Синди Маккейн, многое зависит от того, решит ли Россия выйти из безумной войны в Украине или продолжит ее. Цены на продукты питания стремительно растут, и, если прекратится торговля и экспорт, мир столкнется с очень серьезным кризисом, который приведет к голоду и убьет десятки, а то и сотни миллионов людей.

Маккейн отметила, что Россия крадет украинскую пшеницу, минирует большинство полей, засеянных под зерновые, а обстрелы железнодорожных дорог Украины и бомбардировки ее портов усугубляют и без того ослабленную продовольственную безопасность во всем мире. А Сара Менкер, генеральный директор сельскохозяйственной аналитической компании Gro Intelligence, даже уточнила в своем обращении к Совбезу ООН дату наступающей беды. По ее словам, мировых запасов пшеницы осталось не более чем на десять недель. Правда, при этом Менкер отказалась называть главной причиной роста цен на продовольствие войну в Украине. По ее словам, она лишь «подлила масла в огонь». Изначально же главную роль в создании глобального дефицита зерна сыграла Индия, которая из-за надвигающейся засухи запретила экспорт пшеницы. Сара Менкер прямо заявила, что сама по себе российско-украинская война не является главной причиной кризиса продовольственной безопасности. «Кризис, который мы обнаружили задолго до пандемии COVID-19, когда была выявлена вся хрупкость наших поставок», - подчеркнула она. Таким образом, даже если война в Украине, по словам эксперта, закончится завтра, без согласованных действий проблема продовольственной безопасности в ближайшее время не исчезнет, и 400 миллионов человек будут по-прежнему оставаться в зоне продовольственных рисков.

В настоящее время наблюдается самый низкий уровень запасов зерна, который когда-либо видел мир, в то время как доступ к удобрениям сильно ограничен, а засуха в регионах, где выращивают пшеницу, является наиболее экстремальной за последние двадцать лет. Аналогичные проблемы с запасами также относятся к кукурузе и другим зерновым. В отличие от мрачных прогнозов Сары Менкер, анализ российской компании «Совэкон», специализирующейся на изучении аграрных рынков, выглядит намного оптимистичнее. Также признавая слабость зернового рынка, эксперты «Совэкон» напоминают, что мировые фундаментальные показатели пшеницы не так уж и плохи. По прогнозам российской компании, мировых запасов пшеницы на конец 2022-2023 сельхозгода (с 1 июля 2022 года - 30 июня 2023 года) хватит на 18 недель. Что значительно выше рекордно низкого уровня в одиннадцать недель, зафиксированного в 2007-2008 годы. В то же время, анализируя причины турбулентности на мировом рынке зерна, «Совэкон» называет, в частности, проблемы, с которыми сталкиваются отрезанные от мирового рынка зерна малые и средние российские экспортеры, не имеющие достаточного собственного капитала и транспортной инфраструктуры. В результате только в этом сезоне (до 1 июля) на мировой рынок не будет поставлено порядка двух-трех миллионов тонн российского зерна. А уже в следующем году недопоставка может достичь 10 миллионов тонн, поскольку ожидается банкротство некоторых игроков из-за фактической заморозки их операционной деятельности. Таким образом, по мнению экспертов «Совэкон», если о прекращении войны в Украине говорить пока рано, то частично облегчить ситуацию все-таки возможно.