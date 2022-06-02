Семен Багдасаров: «Мы заинтересованы, чтобы к власти в Армении пришли пророссийские силы»

«Все интеграционные процессы, такие, как ЕврАзЭС и ОДКБ, не очень хорошо работают». Такое мнение выразил российский политолог и эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Центральной Азии, востоковед Семен Багдасаров.

По его словам, Армения является возможным союзником России, однако у нее нет выхода для создания коллективного государства с Россией.

При этом он подчеркнул, что «на фоне протестов оппозиции в Армении выступала женщина-посол из США (Линн Трейси - ред.), которая говорила, что самые выдающиеся демократические преобразования в стране были в 2018 году, когда к власти пришел Никол Пашинян».