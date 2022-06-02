Алжир решил вооружиться турецкими ракетами

Алжир собирается купить турецкие противокорабельные ракеты Atmaca у турецкой оборонной компании Roketsan. Об этом сообщает Tactical Report.

По данным издания, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган пообещал своему алжирскому коллеге президенту Абдельмаджиду Теббуну «беспрепятственное и быстрое рассмотрение сделки».

В свою очередь, Navy Recognition отмечает, что на вооружении Национального флота Алжира уже есть китайские противокорабельные ракеты YJ-83, российские 3М-54 «Калибр» и Х-31, а также шведские RBS-15.

Atmaca - противокорабельная ракета большой дальности, разработанная в 2017 году турецкой компанией Roketsan. Обладает дальностью свыше 280 км. Боевая часть массой 220 кг.

Испытания ракеты проводились в 2019-2021 годах с корвета Ada TCG Kinaliada в Черном море.