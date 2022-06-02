В Эстонии женщину осудили за шпионаж в пользу Китая

Харьюский уездный суд в Таллине приговорил 42-летнюю гражданку Эстонии Герли Мутсо к восьми годам и шести месяцам заключения за шпионаж в пользу Китая и незаконный оборот наркотиков. Об этом сообщает Delfi.

По данным следствия, Мутсо четыре года работала на военную разведку Китая, а в ходе своей работы завербовала для деятельности в КНР исследователя моря Тармо Кыутса. Утверждается также, что она действовала в корыстных целях и получила от заказчиков более 21 тысячи евро.