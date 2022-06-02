Киргизия и Таджикистан договорились отвести войска

Киргизия и Таджикистан договорились об отводе войск, стянутых к границе после перестрелки, пишет РИА Новости со ссылкой на киргизскую погранслужбу.

По данным агентства, стороны договорились отвести дополнительные силы и средства в места постоянной дислокации и заменить пограничные наряды. Контролировать процесс будут начальники погранзастав.

Кроме того, киргизским и таджикским военным придется демонтировать возведенные ими инженерные сооружения. Также стороны согласились не отправлять пограничные наряды на господствующие высоты, чтобы не допустить эскалации конфликта.

3 июня на границе Киргизии и Таджикистана произошла перестрелка, в ходе которой пострадали два киргизских пограничника. В Бишкеке заявили, что причиной стало незаконное пересечение границы таджикским отрядом. Сейчас обстановка оценивается как «относительно стабильная», подчеркнули в погранслужбе Киргизии.

В Душанбе не сообщали о раненых и не комментировали причины произошедшего.