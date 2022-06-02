Канадская делегация на переговорах с Ровшаном Рзаевым

Гости были проинформированы о политике оккупации, проводимой Арменией, и о трудностях, с которыми на протяжении многих лет сталкиваются более миллиона беженцев и вынужденных переселенцев, а также о мерах, принимаемых правительством Азербайджана для решения их социальных проблем. Отмечено, что для улучшения жилищных условий вынужденных переселенцев построено 116 современных поселков с необходимой социальной и технической инфраструктурой.

Председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Ровшан Рзаев встретился с членом правления Национального этнического совета по прессе и СМИ Канады, главой Консультативного совета по прессе Объединенных канадских сообществ Тони Рупрехтом, журналисткой Ингой Соней-Келлнер и Исмаилом Ватанери, консульским координатором по иностранным делам Турецкой федерации в Канаде.

После освобождения своих территорий от оккупации Армении Азербайджан поставил важнейшей задачей возвращение вынужденных переселенцев на эти территории. В настоящее время для этого принимаются необходимые меры безопасности, восстанавливаются и реконструируются разрушенные оккупантами населенные пункты и инфраструктура.

Отмечалось, что в селе Агалы Зангиланского района состоялась церемония открытия первого этапа проекта «Умное село». В ближайшее время начнется расселение семей вынужденных переселенцев в данное село. В то же время было отмечено, что Госкомитет совместно с местными и международными организациями реализует проекты по поддержке трудоустройства вынужденных переселенцев, которые будут перемещены на освобожденные территории.

Тони Рупрехт поблагодарил председателя Госкомитета за предоставление подробной информации о деятельности Государственного комитета и возвращении ВПЛ.

Во встрече приняли участие руководитель Азербайджанского центра искусств и культуры «Vətən» Лалин Гасанова и представитель центра Эльдар Гасанов.