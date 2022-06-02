Стрелок из Дании: «Есть места, где трудно стрелять с 50 метров»
В Баку продолжается Кубок мира по стрельбе. В пятницу, 3 июня, в соревнованиях по стрельбе из винтовки на расстоянии 50 м среди женщин победу, а вместе с ней и золотую медаль, завоевала спортсменка из Дании Рикке Ибсен.
В командных состязаниях среди мужчин по стрельбе из винтовки на 50 м золото досталось хорватам.
"Эта золотая медаль имеет для нас огромное значение. Этого успеха мы добились втроем. Для наших семей, друзей, тренеров, представителей федерации эта медаль особенно важна. Потому что мы добились большого успеха на Кубке мира. Вы знаете, квалификационный этап и финал прошли очень тяжело. Был ветер. Но, несмотря на трудности, мы победили", – сказал член команды Хорватии Миран Маричич.
Датчанка Рикке Ибсен выразила удовлетворение ареной Бакинского стрелкового центра: "Я была во многих стрелковых центрах. Думаю, бакинская арена – лучшая из всех, что я видела. Есть места, где трудно стрелять с 50 метров. В Бакинском стрелковом центре ничего такого не было".