Стрелок из Дании: «Есть места, где трудно стрелять с 50 метров»

В Баку продолжается Кубок мира по стрельбе. В пятницу, 3 июня, в соревнованиях по стрельбе из винтовки на расстоянии 50 м среди женщин победу, а вместе с ней и золотую медаль, завоевала спортсменка из Дании Рикке Ибсен.

В командных состязаниях среди мужчин по стрельбе из винтовки на 50 м золото досталось хорватам.