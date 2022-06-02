Почему на CBC Sport была прервана трансляция матча Казахстан – Азербайджан
Второй тайм матча Лиги наций между футбольными сборными Казахстана и Азербайджана не был показан в нашей стране полностью.
Прямая трансляция на канале CBC Sport дважды прерывалась. После второго раза восстановить показ так и не удалось.
Как сообщил haqqin.az главный редактор канала Шамсаддин Аббасов, возникла проблема с сигналом на казахстанской стороне.
«Появились сложности с передачей нам сигнала из Казахстана. Сначала был низкий уровень сигнала, а потом он и вовсе пропал. В вопрос вмешалась и мониторинговая группа УЕФА. Из УЕФА нам дали понять, что в курсе того, что проблема возникла за пределами Азербайджана. Они извинились перед нами и будут разбираться в причинах», - заявил представитель телеканала.