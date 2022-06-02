Фархад Мамедов, автор haqqin.az 19:58

Сегодня в Москве во второй раз встретились комиссии по делимитации и демаркации государственных границ между Азербайджаном и Арменией, а также пограничной безопасности во главе с заместителями премьер-министров двух государств (в формате Оверчук-Мустафаев-Григорян). Особенность этой встречи заключается в том, что на основании формата, определенного трехсторонним российско-армянско-азербайджанским Соглашением от 11 января 2021 года, к ней присоединился вице-премьер правительства РФ Алексей Оверчук. Как известно, Трехсторонняя комиссия была создана для обсуждения вопросов открытия транспортных коммуникаций. Напомним, что на первом заседании двусторонних комиссий по пограничным вопросам, состоявшемся на государственной границе Азербайджана и Армении, было решено, что вторая встреча пройдет в Москве, а третья – в Брюсселе.

В определенном смысле решение провести вторую встречу именно в российской столице стало своего рода «дипломатическим реверансом» Азербайджана в сторону Кремля, который не скрывает своей озабоченности посредническими усилиями председателя Совета ЕС Шарля Мишеля и рассматривает Брюссельский процесс, как часть стратегического плана Запада по вытеснению России из региона Южного Кавказа. Официальный Баку неоднократно выражал надежду, что договоренность о проведении армяно-азербайджанском диалога по пограничным вопросам не только в Брюсселе, но и в Москве, связана с беспристрастными посредническими усилиями России, заинтересованной в достижении всеобъемлющего мирного договора между Азербайджаном и Арменией. Однако надежды эти были серьезно поколеблены публикацией интервью, которое в канун московских переговоров по пограничным вопросам российское информационное агентство «РИА Новости» взяло у Артака Бегларяна, представителя сепаратистского режима в Ханкенди, официальный ранг которого российское издание определило, как «государственный министр» (!!).

Вначале хотелось верить, что пространное интервью с политическим «ноуменом» из Карабаха – всего лишь личная инициатива мелкого смутьяна из числа штатных сотрудников издания. Однако, когда ответы Бегларяна заполонили все информационное пространство бескрайней Российской Федерации, «заказной» характер публикации в «РИА Новости» стал совершенно очевидным. О чем же поведал российской общественности самозваный «государственный министр» из Карабаха? О том, что контингент российских миротворцев в Карабахе должен быть увеличен, что сроки его пребывания в регионе нельзя ограничивать, что Евросоюз вообще не должен вмешиваться в карабахский вопрос, а ведущая и решающая роль должна оставаться за Россией, что в ближайшее время урегулирование «нагорно-карабахского конфликта» невозможно, поскольку между позициями «сторон» имеются резкие расхождения… Ну, и прочая пропагандистская «нарезка» из лозунгов и политических мантр ереванских сторонников реванша, ежедневно собирающихся на площади Франции. Обратите внимание: всю эту провокационную, оторванную от реальности ахинею «государственный министр» несет в канун официальных переговоров комиссий по делимитации и демаркации государственных границ между Азербайджаном и Арменией, главная цель которых – устранить препятствия на пути к миру между двумя соседними государствами.

Спрашивается, кому и, главное, зачем понадобилась эта публикация? Какую цель преследует очередной пиар никем не признанного режима? Напомнить, что руками карабахских сепаратистов Россия может сорвать мирный процесс на Южном Кавказе? Когда государственное российское СМИ «РИА Новости» называет «госминистром Нагорно-Карабахской Республики» представителя сепаратистского режима, действующего на территориях Азербайджана, временно контролируемых российскими миротворцами, иначе, как информационной диверсией против территориальной целостности и суверенитета Азербайджана назвать нельзя. Отметим также, что в связи с освещением войны в Украине Россия уже давно заблокировала доступ к ряду русскоязычных азербайджанских СМИ, включая и haqqin.az. В то же время издание Sputnik Азербайджан, которое возглавляет высокопоставленный сотрудник российских спецслужб, работавший ранее в сепаратистской Южной Осетии, а также признанный в трех десятках цивилизованных стран «идеологически токсичным СМИ» холдинг Russia Today - вотчина кремлевской пропагандистки Марго Симонян, по-прежнему работают в Азербайджане.