Молдавия потребовала от Приднестровья убрать блокпосты

Молдавские власти потребовали от Приднестровья убрать блокпосты, которые были установлены в разделительной зоне безопасности приднестровского конфликта после терактов в апреле, следует из сообщения молдавской делегации в Объединенной контрольной комиссии по управлению миротворческой операцией (ОКК), на которое ссылается ТАСС.

Речь идет о бетонных блоках и силовиках, появившихся в Каменском, Рыбницком, Дубоссарском, Григориопольском и Слободзейском районах, а также в городах Тирасполь и Бендеры.

Как указано в тексте, Кишинев традиционно выступает за ликвидацию любых препятствий свободе передвижения людей.

В Приднестровье в конце апреля произошла серия терактов, в том числе обстрел из гранатометов министерства госбезопасности, взрыв антенны одного из крупнейших в регионе радиотелецентров в поселке Маяк.