Сеть отелей Marriott уходит из России

Marriott International (также работает под брендами Sheraton, Ritz-Carlton, Renaissance и целым рядом других) объявила о приостановке всей операционной деятельности на территории России. Об этом сообщает РИА Новости.

"Мы пришли к мнению, что недавно объявленные США, Великобританией и ЕС ограничения делают невозможным продолжать управление или франшизу отелей на российском рынке. Поэтому мы приняли решение остановить все операции Marriott International в России", - говорится в сообщении.