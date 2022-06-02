В Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре возбуждено уголовное дело в связи с незаконными действиями должностных лиц Государственной службы по имущественным вопросам при Министерстве экономики Азербайджана и ряда муниципалитетов.

В результате проведенных оперативно-следственных мероприятий установлены обоснованные подозрения в том, что заведующий сектором организации рынка земли отдела геодезии и организации государственного управления землями государственной службы Илдырым Мамедов, главный консультант сектора Асад Насибов, начальник Шекинского территориального отдела Госслужбы Мубариз Пашаев, начальник Газахского территориального отдела Эхтирам Эйвазов, начальник Бейлаганского районного отдела Эльсевер Пашаев, злоупотребляя служебными полномочиями за взятки предоставляли положительные заключения о праве собственности земельных участков, находящихся в муниципальной собственности.

На основе собранных доказательств в отношении Илдырыма Мамедова, Асада Насибова, Мубариза Пашаева, Эхтирама Эйвазова возбуждены уголовные дела по статьям 311 (коррупция) и 308.2 (злоупотребление служебными полномочиями). В отношении них избрана мера пресечения в виде ареста.