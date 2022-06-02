У Де Бьязи нет ответа на вопрос: почему сборная Азербайджана не забивает?

«В первом тайме у нас были моменты, - говорит итальянский специалист. - Должны были их использовать. Это наш лучший первый тайм за то время, что я работаю в сборной Азербайджана.

Пропустили после удара с дальнего расстояния. Второй гол пропустили после ошибки. Такие опытные игроки не должны допускать такие промахи. В итоге результат отрицательный.

Обычно, когда команда проигрывает, виноват тренер. Мы хорошо начали. Увы, не использовали наши шансы. Я и сам у себя спрашиваю: почему мы не реализуем свои возможности?

Мы не смогли правильно отреагировать на первый гол. Затем пропустили второй. Побеждает тот, кто создает моменты и реализует их.

Много ли изменений у нас будет в следующем матче с Беларусью? Пока не могу сказать. Завтра приму решение».