Турция отказалась от партии индийской пшеницы

В конце мая Турция отклонила партию индийской пшеницы из-за фитосанитарных соображений, отправив судно с зерном обратно.

Как сообщает Тimesofindia, судно Ince Akdeniz с более чем 56 тыс. тоннами пшеницы в настоящее время возвращается обратно в порт Кандала из Турции.

Этот шаг со стороны Турции вызвал большую озабоченность среди индийских зернотрейдеров.

Турецкие власти заявили, что в партии пшеницы из Индии была обнаружена индийская краснуха, и поэтому министерство сельского и лесного хозяйства Турции отказало в разрешении на ввоз.