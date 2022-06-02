Япония заморозит сотрудничество с Россией из-за Украины

Правительство Японии изменило план стратегии развития международного сотрудничества и зарубежных инфраструктурных проектов, исключив из него Россию.

Как сообщает агентство Kyodo, решение касается «плана из восьми пунктов» российско-японского экономического сотрудничества, разработанного при бывшем премьер-министре Синдзо Абэ и впервые озвученного на двустороннем саммите в мае 2016 года.

Документ предусматривал участие японских компаний в оснащении аэропортов и морских портов на Дальнем Востоке, сотрудничество в нефтяных и газовых сферах, а также участие Японии в проектах по поддержке здравоохранения, образования, туризма и гуманитарных обменов.

В плане прошлого года говорилось о сотрудничестве в создании городской среды, транспорта, медицины, энергетики.

Отмечается, что решение японских властей свидетельствует о замораживании сотрудничества с Россией в связи с ситуацией на Украине.