Эрдоган выдвинул условия Финляндии и Швеции

Для членства в НАТО Швеция и Финляндия должны прекратить поддерживать терроризм, снять санкции с Турции, а также показать союзническую солидарность. Об этом заявил турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган, слова которого приводит канцелярия главы государства в Facebook.

Эрдоган провел телефонные переговоры с генсеком Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом, в ходе которых обсуждалось вступление скандинавских стран в НАТО. По словам турецкого лидера, обеспокоенность Анкары основана на законных требованиях.

«Президент Эрдоган подчеркнул, что обе страны должны четко продемонстрировать, что они отказались от поддержки терроризма, сняли санкции с Турции и готовы продемонстрировать солидарность с альянсом», — сказано в сообщении. Столтенберг, в свою очередь, заявил, что ожидания Турции «должны быть выполнены».