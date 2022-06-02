Ким Кардашьян не пустили на юбилей королевы

Букингемский дворец отказал Ким Кардашьян и ее новому бойфренду Питу Дэвидсону в приглашении на официальное празднование платинового юбилея королевы Великобритании Елизаветы II, посвященного ее 70-летию на престоле, передает «Пятый канал».

Как пишет MailOnline, уверенная, что ее заявку на посещение торжества одобрят, звезда прибыла в Лондон накануне и была разочарована. Чтобы исполнить свою мечту, она даже готова была отказаться от статуса VIP в приглашении, но и в обычном «билете» ей было отказано.

«Сейчас она пытается приобрести билеты другими способами. И, к слову, совершенно не возражает, если билеты будут не VIP. Ким крайне редко отказывают в посещении какого-либо мероприятия, так что все это для нее удивительно», — рассказали источники издания.