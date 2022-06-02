Молодежная сборная Азербайджана по футболу «разгромила» Эстонию
Молодежная (U-21) сборная Азербайджана по футболу одержала разгромную выездную победу над командой Эстонии в отборочном матче чемпионата Европы-2023.
Матч, проходивший в Пярну, завершился со счетом 5:0.
В составе сборной Азербайджана отличились Муса Гурбанлы (3-я и 33-я минуты), Руфат Абдуллазаде (49-я, с пенальти), Джейхун Нуриев (50-я) и Исмаил Зульфугарлы (84-я).
С 7 очками наша команда занимает 5-е место в группе, опережая Эстонию (0 очков) и уступая Хорватии, Австрии, Норвегии и Финляндии.