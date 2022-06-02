Новые санкции ЕС ударили по экспорту удобрений в Белоруссии

Евросоюз ввел новые санкции против белорусских компаний и физлиц. В «черном» списке оказались главный экспортер калийных удобрений «Беларуськалий», Белорусская калийная компания (БКК) и одно из двух нефтеперерабатывающих предприятий страны «Нафтан», пишет ТАСС со ссылкой на документ.

Таким образом, ЕС ударил по главной экспортной отрасли страны и основному источнику иностранной валюты.

Кроме того, санкции введены в отношении производителя общественного электротранспорта «Белкоммунмаш», табачной компании Inter Tobacco, гродненской табачной фабрики «Неман», крупнейшего в Белоруссии логистического оператора «Белтаможсервис» и других.