Украина отбила 20% Северодонецка
Вооруженные силы Украины подвинули российские войска из Северодонецка на 20%. Об этом заявил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай в эфире всеукраинского телемарафона.
"Если раньше была трудная ситуация - процентов где-то 70 было захвачено, то сейчас на 20% из них российских военных уже подвинули обратно. Они пытаются, конечно, перебрасывать определенные силы, чтобы захватить Северодонецк. Но даже "деэнеровцы" уже отказываются воевать за, как они говорят, "ЛНР", - сказал он.