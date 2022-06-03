Блинкен: США не стремятся затянуть боевые действия на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен заверил, что США и их союзники и партнеры не стремятся затянуть боевые действия на Украине, а также призвал президента России Владимира Путина завершить специальную военную операцию. Об этом говорится в письменном заявлении Блинкена, опубликованном пресс-службой Госдепартамента США.

«Мы вновь призываем президента [России Владимира] Путина немедленно положить конец этому конфликту и всем страданиям и глобальным потрясениям, которые вызвала выбранная им война. Ни США, ни наши союзники и партнеры не стремятся затянуть войну, чтобы причинить боль России», - говорится в заявлении.

Блинкен подчеркнул, что США «очень уважают граждан России», которые «заслуживают лучшего будущего». Он также напомнил, что с 24 февраля Соединенные Штаты предоставили Украине более $6,3 млрд гуманитарной, военной и экономической помощи.