Премьер-министр Грузии назвал сроки вступления страны в ЕС

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили в ходе Форума глобальной безопасности (GLOBSEC 2022) в словацкой Братиславе назвал сроки вступления страны в Европейский союз – от 5 до 10 лет, сообщает «Интерфакс».

«Грузия по своей природе является европейской страной, и у нас есть соглашение об ассоциации (с Европейским союзом), которое является нашим генеральным планом. Мы точно знаем, что должны сделать. Конечно же, мы осуществляем реформы, за которые мы взяли ответственность. Мы знаем, как осуществить трансформацию нашей страны и превратить ее в настоящее европейское государство», — утверждает Гарибашвили.

По его словам, придание Грузии статуса кандидата на члена ЕС будет важным символическим шагом и стимулом проводить необходимые реформы.

«Так что, мы видим себя в Европе, в Евросоюзе через 5-10 лет. 10 лет, это наша мечта и желание», - резюмировал Гарибашвили.