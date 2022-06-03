США и ЕС обсуждали перемирие на Украине без ее участия

Представители Соединенных Штатов и Европейского союза обсуждали возможные варианты перемирия на Украине, причем обсуждение шло без представителей Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на источники в Белом доме.

Источники телеканала отметили, что участники обсуждения не смогли выработать конкретные рамки обсуждения, однако в Белом доме утверждают, что Соединенные Штаты не будут давить на Украину в вопросе территориальных уступок.

Уточняется, что в Вашингтоне пока не видят предпосылок для перемирия между Украиной и союзными силами России и республик Донбасса – однако другим вариантом развития событий является затягивание конфликта. Это приведет к нарастанию проблем в мировой экономике.