Дмитрий Рой, автор haqqin.az 10:18

Накануне на территории Азербайджана власти заблокировали доступ к российскому информационному агентству РИА «Новости». На сайте самого агентства эта новость подается с честно-удивленными глазами в духе «А за что нас так строго? Что такого мы сделали?». И хотя пресс-секретарь азербайджанского МИДа Лейла Абдуллаева разложила мотивировку этого решения буквально «по полочкам», четко назвав вещи своими именами: «Распространение информационным агентством России информации, выступающей против территориальной целостности Азербайджана, пропагандирующей клеветнический характер и сепаратистские тенденции, не соответствует духу дружественных отношений между Азербайджаном и Россией», - руководство РИА «Новости» продолжает разыгрывать оскорбленную невинность.

Ни на гран, прекрасно, в том числе и лично зная этих людей, не поверю в искренность их недоумения. Причем они сами признают следующее: «Официальный Баку не только не признает НКР, но и на самом высоком уровне неоднократно заявлял о том, что «о статусе Нагорного Карабаха не может быть и речи». Более того, в Азербайджане заявляют об отсутствии такой административной единицы, как Нагорный Карабах, и настаивают на именовании данной территории в качестве Карабахского региона Азербайджанской Республики. Россия также на официальном уровне не признает «Нагорно-Карабахскую Республику». Перед нами откровенное и циничное признание: все они прекрасно знают, но тем не менее все же пошли на публикацию пространных высказываний юродивого Бегларяна, да еще и возвели его в ранг «государственного министра» некоей «Нагорно-Карабахской республики» (кстати, где это?). И как можно после этого говорить, что «никаких доказательств провокационности или пропаганды сепаратизма со стороны РИА «Новости» Лейла Абдуллаева «не привела»? Поэтому на вопросы: «А за что нас так строго? Что такого мы сделали?», которые сейчас задают в РИА «Новости», сам собою напрашивается ответ – за непрофессионализм. Вы – государственное СМИ, что накладывает на вас определенные рамки. В первую очередь, в подборе спикеров и тем для публикаций, которые не должны противоречить политике государства, на средства которого вы и существуете. Есть межгосударственные соглашения, которые определяют отношения Азербайджана и России – так уж будьте любезны соблюдать их дух, а не приглашать с улицы юродивых, которые несут всякую чушь, выражая взгляды обанкротившихся армянских деятелей. И уж тем более не транслировать весь этот сепаратистский бред на свою аудиторию.

Второй аспект вопиющего непрофессионализма РИА «Новости» - это та безбашенная готовность брать заказ на скандальные материалы только от одной из «башен Кремля». Миф о единстве администрации президента России в принципиальных вопросах уже давно развеян. Там есть разные люди, разной степени профессиональности, которые стремятся реализовать собственные амбиции. И, принимая от них «заказ», неплохо было бы сначала сравнить с тем, что говорят по этому поводу высшие должностные лица Российской Федерации, что отражено в официальных документах. Иначе как-то странно для государственного средства массовой информации получается – в одни «кремлевские башни» ходим, а другие – категорически избегаем. Это уже не журналистика и не пропаганда – это по-другому называется. И, наконец, третий аспект непрофессионализма главного новостного агентства России. К любой стране, с которой у Российской Федерации сложились или складываются партнерские отношения, нужно относиться с уважением. На этом стояла вся международная журналистика Советского Союза. Зорин, Овчинников, Зафесов, Сейфуль-Мулюков – все эти профессионалы высочайшей пробы уважали и даже влюблялись в страны, в которых работали, пусть даже те и были недружественными к СССР. Что, впрочем, не мешало журналистам вполне объективно оценивать их внешнюю политику. РИА «Новости» с легкостью необыкновенной растратило это наследие. Теперь только ненависть и высокомерие, только хардкор и никакой объективности. Возобладало людоедское – кто не с нами, даже в мелочах, тот против нас. Именно российские пропагандисты сделали все, чтобы пресловутый «русский мир» умер. Именно они довели ситуацию до того, что, как писал классик, «это ничего, что за русский рубль дают полтину. Хуже будет, когда за него будут давать в морду».