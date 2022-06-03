Закир Гасанов провел совещание с командирами

В совещании приняли участие заместители министров, командующие родами войск, начальники главных управлений, управлений и служб министерства. Командиры воинских частей и соединений, дислоцированных на освобожденных территориях, подключились к совещанию посредством видеосвязи.

В субботу, 4 июня, в Центральном командном пункте под руководством министра обороны генерал-полковника Закира Гасанова состоялось служебное совещание. Об этом haqqin.az сообщили в пресс-службе ведомства.

На совещании была оценена деятельность родов войск за прошедший месяц, были обсуждены вопросы боевой подготовки и морально-психологического состояния, системы обороны и ее всестороннего обеспечения.

Также на совещании были поставлены соответствующие задачи перед командованием и начальствующим составом с целью дальнейшего повышения боеспособности войск, особо отмечена важность повышения интенсивности и качества учебных и практических занятий, проводимых в соответствии с реальными боевыми условиями.

Закир Гасанов дал конкретные поручения по поддержанию боеготовности на постоянном высоком уровне, немедленному реагированию на возможные провокации против азербайджанских подразделений.

Министр обороны также дал указание держать в центре внимания вопросы изучения индивидуально-психологических особенностей молодых солдат, подлежащих призыву на срочную действительную военную службу, их адаптации к военной службе, обеспечения безопасности службы и охраны здоровья личного состава.

В ходе совещания положительно оценена деятельность Национального университета обороны, созданного с целью совершенствования управления в сфере военного образования в рамках мер, осуществляемых для приведения азербайджанской армии в соответствие со стандартами Вооруженных сил Турции.

Министр обороны поставил перед соответствующими должностными лицами задачу держать в центре внимания семьи шехидов и ветеранов, отдавших жизнь за суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана.