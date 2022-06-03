США, Великобритания и Евросоюз обсуждают прекращение войны в Украине без Украины

Представители США, Евросоюза и Великобритании последние несколько недель регулярно проводят встречи, на которых обсуждают план прекращения войны в Украине путем переговоров, сообщает CNN.

В частности, по словам собеседников телеканала, обсуждался план Италии.

Украина в этих обсуждения напрямую не участвует, что, как отмечает CNN, противоречит заявлениям властей США — «ничего об Украине без Украины». При этом, как подчеркивается, США не оказывают давления на Украину, настаивая на определенном плане, и не подталкивают ее к переговорам с Россией.

Речь идет о том, чтобы определить примерные параметры плана мирного урегулирования, который можно было бы предложить Украине для дальнейшего обсуждения.