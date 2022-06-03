Визит Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию отложен

Визит президента США Джо Байдена в Израиль и Саудовскую Аравию отложен как минимум до июля. Официальные американские представители сообщили об этом в интервью каналу NBC News.

Неназванные высокопоставленные источники сказали, что администрация намерена расширить рамки визита Байдена в регион с тем, чтобы провести саммит с главами государств Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива.

Причину отсрочки визита Байдена не назвали, но расширение его географии, по-видимому, связано с давлением США на арабских партнеров с целью увеличения добычи нефти на фоне ужесточающихся санкций против России.