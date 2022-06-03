Зеленский: «С начала войны Россия захватила 3620 населенных пунктов»

«С начала полномасштабной войны Россия захватила 3620 населенных пунктов Украины». Об этом сообщил в ходе выступления на ежегодной Конференции мэров Соединенных Штатов Америки президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что в каждом из них есть разрушения.

«Многие из них просто непригодны для цивилизованной жизни. Такую реальность принесла Россия. Также Российская Федерация применила против Украины около 2500 различных ракет, большинство из которых попали в городскую инфраструктуру», - цитирует его Укринформ.