Муж зарезал свою жену в бакинском отеле

В субботу, 4 июня, жительница Джалилабадского района 26-летняя Ругайя Абдуллаева получила многочисленные ножевые ранения в отеле Citadel, расположенном в Насиминском районе столицы, сообщили haqqin.az в Генпрокуратуре Азербайджана.

В результате проведенных расследований были установлены обоснованные подозрения в том, что муж потерпевшей, 30-летний Тарлан Абдуллаев, во время конфликта, возникшего между ними на почве личных отношений, умышленно попытался убить Ругайю Абдуллаеву, нанеся ей многочисленные ножевые ранения.

По данному факту прокуратурой Насиминского района возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.1 (покушение на умышленное убийство) Уголовного кодекса.

Тарлан Абдуллаев был задержан и привлечен к следствию в качестве подозреваемого. В настоящее время по уголовному делу продолжаются необходимые следственные мероприятия.