В ходе столкновений в Ереване пострадали 60 человек

В столице Армении в результате столкновений между оппозиционными демонстрантами и полицией у резиденции премьер-министра Никола Пашиняна в пятницу, 3 июня, госпитализированы 60 человек, сообщает в субботу Минздрав страны.

Отмечается, что в результате инцидента в центре столицы Армении пострадали и полицейские, и гражданские лица. В различные медцентры госпитализированы 60 человек. Из них 39 – полицейские. Утром в субботу 50 человек были выписаны, состояние остальных удовлетворительное.

Столкновения между оппозиционными демонстрантами и силами полиции произошли у комплекса правительственных дач в центре Еревана, где проживает премьер-министр Армении Никол Пашинян. Пресс-служба полиции Армении сообщила, что задержаны 11 человек, возбуждены уголовные дела.