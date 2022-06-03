Мошенник из Сабирабада инсценировал свою смерть, чтобы избежать ответственности

Житель села Сарван Сабирабадского района Рафет Ганиев инсценировал свою смерть, передает пресс-служба МВД Азербайджана.

Сообщается, что в связи с пожаром 25 ноября 2021 года в автомобиле марки KIA, принадлежащем гражданину Рафету Ганиеву, и обнаружением предположительно полностью обгоревшего трупа владельца транспортного средства были проведены оперативные и следственные мероприятия.

В ходе расследования было установлено, что проходящий подозреваемым по делу о мошенничестве при продаже квартир директор строительной компании Kaspian İnşaat MB Р.Ганиев умышленно поджег свой автомобиль, предварительно бросив в него кости неизвестного происхождения, чтобы инсценировать свою смерть.

Ганиев был задержан в Ясамальском районе Баку.